Трав'яна ванна допомагає схуднути

Ванна з травами чудово вирішує проблему зайвої ваги. Оптимальна температура води у ванній 36 градусів. У теплій воді можна полежати півгодини, а як є час, то і цілу годину. Зазвичай, я проводжу цю процедуру перед сном. Таким чином вбиваю трьох зайців: худну, розслабляюся для гарного сну і читаю щось корисне, розповідає киянка Наталя Король.

У воду треба обов`язково додати відвар трав, заготовлений заздалегідь . Для цього сухі чи свіжі трави треба залити кип`яченою водою і поставити на вогонь. Довести до кипіння, вогонь зменшити і кип`ятити 15 хвилин. Потім ще хвилин 40 відвар настоюється, проціджується і додається у ванну з водою.

"Відвар трав регулює обмін речовин в нашому організмі, виводить з нього шкідливі речовини і шлаки через розширені шкірні пори, очищає їх. Видаляє старі клітини, які надавали шкірі тьмяного нездорового вигляду. Шкіра вже після першої ванни стає більш еластичною, пружною, шовковистою. Після кількох таких процедур організм починає позбавлятися і від зайвих жирових відкладень. Я реально схудла за 2 місяці, приймаючи по одній , інколи дві ванни в тиждень! Причому без всяких знущань над собою!"

У відвар Наталя кидає по жмені ромашки, яка очищає шкіру, загоює всі подряпини, череду – нею заведено купати немовлят, бо прекрасно заспокоює всі подразнення, чистотіл, який сприяє омолодженню (треба брати 1-2 гілочки, бо у великих дозах він отруйний). Можна ще додавати кропиву, листя берези, м`яту, спориш, шавлію, конюшину, гілочки ялини, сосни, чорної смородини, вишні, малини.

"Як є мед, кидаю й мед, шкіра після нього оксамитова", - каже жінка.

Перед сном вона випиває жироспалюючий коктейль. Для цього змішує склянку нежирного кефіру із молотим червоним перцем (на кінчику ножа) і 0, 5 чайної ложки молотого імбиру і 0, 5 чайної ложки кориці.

gazeta.ua