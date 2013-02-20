У США вибухнула газова магістраль

Потужний вибух стався у вівторок увечері в американському Канзас-Сіті (штат Міссурі), поранено 18 осіб.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за даними поліції, легковий автомобіль протаранив газову магістраль у діловому районі міста, після чого пролунав вибух і почалася пожежа.

Вогнем охоплено кілька будівель. За словами очевидців, висота полум`я сягає кількох метрів. На місце події прибули десятки автомобілів пожежної служби і "швидкої допомоги".

Стан чотирьох постраждалих - критичний.

Джерело: http://www.itar-tass.com/c1/655012.html