У США вибухнула газова магістраль
09:06, 20 лютого 2013Зарубіжні новини
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Поранено 18 осіб
Потужний вибух стався у вівторок увечері в американському Канзас-Сіті (штат Міссурі), поранено 18 осіб.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за даними поліції, легковий автомобіль протаранив газову магістраль у діловому районі міста, після чого пролунав вибух і почалася пожежа.
Вогнем охоплено кілька будівель. За словами очевидців, висота полум`я сягає кількох метрів. На місце події прибули десятки автомобілів пожежної служби і "швидкої допомоги".
Стан чотирьох постраждалих - критичний.
Джерело: http://www.itar-tass.com/c1/655012.html
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