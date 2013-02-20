Аскорбінка знижує ризик застуди на 50%

З`ясувалося, що вітамін С знижує ризик застуди на 50% серед людей, подвергавших своє тіло нетривалого фізичній стресу. А плавці, які застуду, зуміли вдвічі швидше розправитися з інфекцією завдяки вітаміну.

В цілому ж діти краще реагували на вітамін (їм вистачило всього одного грама вітаміну, щоб зменшити тривалість застуди на 18%; серед дорослих тривалість скорочувалася лише на 8%). В середньому дорослі люди хворіють 2-3 рази в рік, а у дітей до півдюжини епізодів.

Вітамін може з цим впоратися. Але у вчених є побоювання. Було доведено, що щоденний прийом добавок з вітаміном підвищував ризик утворення каменів у нирках в два рази. Фахівці звинувачують у всьому побічний продукт вітаміну.