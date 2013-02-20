Крабові палички - шкідливі чи корисні?

Колись, в 50-і роки, полиці продуктових магазинів в Радянському Союзі були заставлені консервними банками з натуральним крабовим м`ясом. Ці часи давно минули, і зараз покупка баночки крабового м`яса стає цілою подією - вартість його дуже велика. Але в магазинах з`явилися крабові палички – сурогатний замінник цього делікатесу.

Спочатку виготовляти крабові палички почали японці, використовуючи як основу так звану сурімі – щільну масу без аромату і смаку, зроблену з вимоченого, а потім сублімованого філе морської риби білого кольору. Зазвичай для її виготовлення використовують тріску, минтай і хек. Після обробки риби і приготування сурімі в ній залишається ще деяка кількість вітамінів, мінералів і інших цінних речовин, які присутні в натуральній рибі.

Позбавлена смаку основа піддається подальшій обробці – в неї додають фарбники, ароматизатори, загусники, смакові добавки, консерванти. Останнім часом, окрім сурімі, як основу для крабових паличок, креветочного і крабового штучного м`яса деякі виробники стали використовувати соєвий або яєчний білок і крохмаль. Природно, що користі від цих інгредієнтів жодної.

Купуючи крабові палички, звертайте увагу на їх склад, який повинен бути обов`язково вказаний на упаковці. У якісному продукті склад сурімі повинен бути переважаючим – в межах 25-45%. В цьому випадку саме рибний фарш указується на першому місці в списку інгредієнтів.

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