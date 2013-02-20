Чи можна схуднути на бутербродах?

Здається, що "бутербродна дієта" тільки допоможе нам набрати зайву вагу, проте це тільки так здається. Людям, у яких немає проблем із шлунково-кишковим трактом і які

хочуть за чотири дні скинути до трьох кілограмів, деякі фахівці радять дотримуватися раціону, при якому потрібно харчуватися тільки бутербродами.

Не треба думати, що вам доведеться харчуватися звичними сендвичами - з маслом, жирним м`ясом, ковбасою і іншими наповнювачами. Основу дієтичних бутербродів складатимуть хлібці, цельнозерновой або відрубний хліб. Головне, щоб кількість хліба, що вживається в день, не перевищило 500 грамів. Улюблені і некалорійні продукти кладуться тонким шаром на хліб і уживаються кожні дві години.

telegraf.com.ua