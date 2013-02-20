Сало - ліки від ста хвороб

Сало багате цінними жирними кислотами, які беруть участь в будівництві клітин організму, а також грають важливу роль в утворенні гормонів. Свиняче сало відвіку широко застосовують в народній медицині.

• При зубному болю – невелику скибочку очищеного від солі сала без шкіри приклади до хворого зуба на 15-20 хв.

• При варикозному розширенні вен приклади скибочки несолоного сала на хворі місця (вузли) і закріпи їх пов`язкою, яку потрібно міняти раз на добу.

• Мастит лікують так само, тільки замість свіжого сала використовують старе.

• При геморої розітри старе сало з невеликою кількістю ріпчастої цибулі і введи суміш в пряму кишку. Роби це регулярно на ніч до полегшення стану.

• Для видалення бородавок змішай топлене сало з натертим часником в пропорції 2:1, нанеси суміш на бородавку і закріпи пов`язкою. Суміш потрібно міняти раз на добу.

• При розтріскуванні шкіри на п`ятах розпар ногу гарячою водою, видали ороговілий шар шкіри пемзою і приклади скибочки старого сала, очищеного від солі. Робити це потрібно кілька разів в день.

• При порушенні рухливості суглобів після травми 100 г свинячого жиру змішай з 1 ст. л. куховарській солі і ввітри в суглоб, а потім наклади на нього зігріваючу пов`язку.

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