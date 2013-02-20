Як не пропустити запалення легенів

14:44, 20 лютого 2013
Зарубіжні новини
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Симптоми пневмонії

Щойно у нас в дитинстві з`являвся кашель внаслідок банального ГРВІ, турботливі мами відразу ж починали лякати симптомами запалення легенів. Аналогічно - якщо ми бігали взимку без шапок або в коротких спідницях і тонких колготках.

Насправді пневмонія (запалення легенів) - це цілком реальна і досить серйозна проблема, причиною якої може бути широкий спектр збудників: бактерії, внутрішньоклітинні паразити, віруси і грибки. Захворювання також може розвинутися як ускладнення після перенесеної застуди, грипу, бронхіту.

Симптоми запалення легенів

- Сухий і нав`язливий кашель не тільки протягом дня, але і вночі. Більше того, кашель особливо сильний ночами і вранці.

- Температура від тридцяти семи до тридцяти дев`яти з половиною градусів.

- Озноб і надмірне потовиділення.

- Прискорене, "крекчуче" дихання.

- Постійне роздування крил носа.

- Больові відчуття в області грудей або живота.

- Наявність синюшного відтінку навколо рота.

- Дуже сильний головний біль.

- Загальна слабкість.

- Втрата працездатності та апетиту.

- Мокрота при запаленні легенів є, але вона дуже складно відходить, що і заподіює хворим досить сильного болю у грудях.

Варто пам`ятати що пневмонія - це дуже складне захворювання, яке вимагає своєчасного лікування, тому при перших же симптомах запалення легенів потрібно негайно звернутися до лікаря, який призначить комплексне лікування.

lady.tochka.net

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