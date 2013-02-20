Як не пропустити запалення легенів
Симптоми пневмонії
Щойно у нас в дитинстві з`являвся кашель внаслідок банального ГРВІ, турботливі мами відразу ж починали лякати симптомами запалення легенів. Аналогічно - якщо ми бігали взимку без шапок або в коротких спідницях і тонких колготках.
Насправді пневмонія (запалення легенів) - це цілком реальна і досить серйозна проблема, причиною якої може бути широкий спектр збудників: бактерії, внутрішньоклітинні паразити, віруси і грибки. Захворювання також може розвинутися як ускладнення після перенесеної застуди, грипу, бронхіту.
Симптоми запалення легенів
- Сухий і нав`язливий кашель не тільки протягом дня, але і вночі. Більше того, кашель особливо сильний ночами і вранці.
- Температура від тридцяти семи до тридцяти дев`яти з половиною градусів.
- Озноб і надмірне потовиділення.
- Прискорене, "крекчуче" дихання.
- Постійне роздування крил носа.
- Больові відчуття в області грудей або живота.
- Наявність синюшного відтінку навколо рота.
- Дуже сильний головний біль.
- Загальна слабкість.
- Втрата працездатності та апетиту.
- Мокрота при запаленні легенів є, але вона дуже складно відходить, що і заподіює хворим досить сильного болю у грудях.
Варто пам`ятати що пневмонія - це дуже складне захворювання, яке вимагає своєчасного лікування, тому при перших же симптомах запалення легенів потрібно негайно звернутися до лікаря, який призначить комплексне лікування.