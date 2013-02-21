Зима - найкращий час для пілінгу

Зима - найкращий час для видалення небажаних родимок і бородавок, хімічного пілінгу і відбілювання шкіри. Про це розповіла косметолог Галина Лимарук.

"Якщо набридли веснянки і бородавки, їх можна легко видалити, - говорить Галина Андріївна. - Найчастіше видаляють бородавки на помітних місцях - обличчі, шиї, руках. Серед клієнтів однаково багато чоловіків і жінок. Очищення шкіри від веснянок проводимо у два етапи. Спочатку знімаємо ороговілу шкіру, а потім наносимо засоби, які пригнічують вироблення меланіну. Результат з`явиться через кілька сеансів".

Родимки видалять за допомогою скальпеля і електрокоагуляції.

"За допомогою скальпеля бородавки висікаються разом зі шкірою. Після цього на очищену ділянку накладаються косметичні шви. Операція дуже акуратна, але можуть залишитися невеличкі рубці. Під час електрокоагуляції бородавки видаляють за допомогою електричного струму. Віруси папіломи людини гинуть, а на місці видалення залишається невелика скориночка, яка потім сама відпаде. Можна бородавки заморожувати. Але найкраще видалити лазером, бо ця процедура безболісна. Рана під бородавкою загоюється швидко. На місці не лишається сліду".

Вартість процедури від 100 до 500 грн. Не погоджуйтеся на процедуру без аналізу на злоякісні утворення. Тільки тоді можна бути спокійним за наслідки. Також косметолог не радить вдаватися до народних методів видалення бородавок. Хімічний пілінг, за словами Лимарук, робить колір обличчя рівним і світлим, видаляє зморшки.

"Жінки за 40 за допомогою пілінгу можуть приховати дрібні зморшки. Шкіра стає пружною, бо пілінг покращує кровообіг. У день пілінгу не можна вживати спиртне, наносити креми і відвідувати солярій. Процедуру не роблять вагітним, застудженим і тим, у кого вискочив на губі герпес або з`явились висипи і вугрі", - говорить косметолог.

Власницям жирної шкіри косметолог рекомендує робити пілінг раз на тиждень.

"Якщо у вас шкіра тонка і суха, то процедуру робіть не частіше, ніж раз на місяць, - каже Галина Андріївна. - Бо суха шкіра має тонкий шар кератину. Якщо його зняти, епідерміс буде зневоднений. Відлущування дає тимчасовий результат, тому пілінг різного роду потрібно проводити регулярно. На основі цієї процедури косметологи розробили багато антицелюлітних програм. Від пілінгу шкіра краще "дихає", покращуються обмінні процеси".

gazeta.ua