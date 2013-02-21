Як харчуватися, щоб попередити геморой

За офіційними даними, до 15% людей страждають від геморою. Його появі сприяють неправильне харчування, зловживання алкоголем, сидячий спосіб життя. Проте дотримання нескладних правил допоможе захиститися від закрепів, які супроводять геморой. Свої рекомендації дав столичний гастроентеролог Ю.Кийченко.

Лікар радить випивати натщесерце склянку води, а протягом дня пити достатньо рідини (1,5-2 л чистої води). Для профілактики закрепів сніданок бажано доповнити двома штуками пропареного чорносливу, і щодня вживати 0,5-2 кг овочів і фруктів. Корисні для кишечника кефір (з коротким терміном зберігання), темні сорти хліба, гречана, ячна і перлова крупи.

Для профілактики бажано виключити з раціону рисову і манну каші, макаронні вироби, здобу, картопляне пюре, киселі, щавель, ріпу, редьку, шоколад, а також молоко, каву, міцний чай. Рекомендується уникати гострих приправ (перець, гірчиця), боби.

Лікування геморою проводиться залежно від тяжкості захворювання. Серед методів лікування - консервативне, малоінвазивні способи лікування, оперативне втручання. Як правило, хірургічне лікування геморою проктолог рекомендує, коли інші способи вже не ефективні.

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