Рання сивина – ознака довголіття

Учені зробили сенсаційне відкриття: за даними, опублікованими в журналі «Physiological and Biochemical Zoology, поява ранньої сивини у чоловіків і жінок свідчить про міцне здоров`я і потенційне довголіття.

Вся справа в глутатіоні – речовині, яка бере безпосередню участь в пігментації шкіри і волосся, і одночасно захищає організм від раку. З появою сивого волосся організм може витрачати всі запаси цієї речовини на захист від злоякісних пухлин, тим самим збільшуючи тривалість життя.

Тому якщо ви помітили у себе першу сивину, не поспішаєте панікувати і впадати у відчай. Це зовсім не свідчить про настання старості, а як раз навпаки, говорить про те, що у вас є всі шанси прожити довге і здорове життя. А з сивиною, завдяки сучасним фарбам для волосся, справитися простіше простого.

sunny7.com.ua