Молоко - причина появи прищів

Вживання продуктів з високим глікемічним індексом (ГІ) і молока може не тільки погіршити стан шкіри, але і стати причиною появи прищів. Огляд досліджень на цю тему, проведених за останні 50 років, опублікований в журналі Академії харчування і дієтології (США.)

Вважається, що надмірне виробництво шкірного сала, і, як наслідок, поява акне, обумовлене гормональними коливаннями. Раніше було відомо, що жирна їжа і солодощі посилюють такий стан шкіри. Нові дослідження показують, що до списку продуктів, які можуть стати причиною прищів, належить харчування з високим вмістом ГІ, включаючи білий хліб, картоплю, солодку газовану воду. Ці продукти швидко всмоктуються в кров, запускаючи гормональні коливання. Крім того, на шкіру впливає молоко, оскільки воно містить гормони. При цьому переробка молока підвищує рівень гормонів у напої.

Дієтотерапію необхідно включити в комплексне лікування акне, вважають автори огляду.

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