Цукерки роблять дітей агресивними

Ми всі на Європу поглядаємо, а ось щоб слідувати прийнятим там заборонам - цього немає. І якби ще проблема стосувалася здоров`я дорослих. Але ж самі купуємо для дітей продукти, які містять шкідливі фарбники. Дуже шкідливі, тому що вони викликають гіперактивність у наших і без того напружених непосид. Повна чаша... фарбників

У Європі, між іншим, виробники не просто указують на упаковці наявність цих фарбників, а ще і попереджають про них додатковим спеціальним написом.

- Наші виробники також не приховують все ці «Е», позначаючи, що вони входять до складу солодощів, - розповіла керівник експертно-аналітичного відділу Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «Тест» Ніна Кильдій. - Проте, знаючи про це, мабуть, не вважають себе споживачами або думають, що організми українських дітей не такі, як у решти європейців. Тому що не поспішають додатково публікувати відповідні попередження. Причому це стосується і крупних транснаціональних виробників, які продають таку ж продукцію і на ринку ЄС. На жаль, ігнорують проблему МОЗ і інші держоргани.

Звичайно ж, в Україні і дослідження про негативний вплив цих фарбників не проводилися. Зате ще чотири роки тому вони були зроблені у Великобританії. Ось тоді державні експерти забили на сполох, тому що був доведений зв`язок між шістьма харчовими фарбниками і гіперактивністю у деяких дітей. Європейським експертам довелося боротися два роки, але документ, що зобов`язує робити попереджувальні написи про шкоду «ешок», все-таки був прийнятий і почав діяти з 20 червня 2010 року. На етикетках указується назва фарбника або його номер, а також те, що він «може мати негативну дію на активність і увагу дітей», повідомила експерт.

Тартразином, наприклад, підфарбовують «Тархун», який продається під марками «Бон Буассон», «Lemo», «Росинка» і «Біола». Сокові напої «Сіцілійський червоний апельсин» від «Сандори» і «Джаффи» мають відповідний колір завдяки «чарівному червоному». «Ешки», які збуджують дітей, є в «Мультифруктовому Бризі», в напої зі смаком лайма від «Оболоні». Щедро використовує їх для забарвлення цукерок торгова марка «Повна чаша».

Але, мабуть, більше всіх вирізнилася російська компанія «Марс», що напхала в дитячі драже M&Ms з арахісом всі шість шкідливих фарбників! Перевіряйте на небезпечні «Е» міні-тортики «BisKonti», круасанчики від «Дольче Віта», рулети «7 days». Пара жовтих і шкідливих є і в смачному (тут нічого не скажеш) «Київському торті» від Київського булочно-кондитерського комбінату, а також в його випічці «Космічний» і «Грильяжний», яка рідше з`являється в донецьких супермаркетах. Проте більше всього мене уразив мармелад для діабетиків. Зроблений у вигляді симпатичних різноколірних ведмедиків, він, звичайно, подобається дітям. Але містить цілих три шкідливих для них фарбника. А ще - желе під маркою «Еко», в якому їх два.

Наші діти не міцніші

- Те, що дослідження проводилися вченими Саутгемптона, а не України, зовсім не означає, що нашим дітям підходять консерванти і фарбники, - говорить кандидат медичних наук, дитячий невролог Центральної міської дитячої клінічної лікарні №1 Тетяна Гончарова. - До речі, окрім гіперактивності, вони можуть викликати і алергію. Я зустрічалася з терапевтом з Італії, професором Антонуччі, який у зв`язку з тим, що нікуди не можна подітися від цих шкідливих добавок, розробив для гіперактивних дітей з дефіцитом уваги спеціальну безглютенову дієту. Глютен може міститися не тільки в харчових добавках, але і в модифікованому крохмалі, медикаментах, вітамінах, у яких він використовується як зв`язуючий агент. Чим простіше їжа, тим краще для дитини. Батьки самі винні: вони купують дітям солодощі в той час, коли на сумлінність виробників розраховувати не доводиться.

Перепади настрою, неадекватна поведінка, непосидючість, примхливість, напади агресії - це все ознаки гіперактивності. Такій дитині важко вчитися в школі. Іноді здається, що вона не слухає вчителя. Постійно відволікається на що завгодно - то на вигляд з вікна, то на однокласника, то на ручку, що впала у когось. Про таких дітей говорять «ні хвилини не сидить на місці» або ще красномовніше - «кручений».

До підліткового віку стан проходить, але неуважність і проблеми з навчанням залишаються. До речі, у 15-20% дорослих людей синдром зберігається. Тому, маючи під рукою список шкідливих консервантів, ви зможете захистити дитину від продуктів, в яких вони містяться. Звичайно, це непросто, адже навколо стільки спокус у привабливих упаковках. Так хоч би понизьте їх споживання. До речі, ряд дослідників вважає, що їжа з високим вмістом рафінованого цукру також збільшує гіперактивність і агресивну поведінку.

donbass.ua