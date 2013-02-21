Оливкова олія лікує кишечник

Оливкова олія допомагає лікувати ішемію кишечника. Про це говорять результати дослідження, проведеного в Інституті Мессіна (Італія).

Співробітники кафедри Біології і Навколишнього середовища провели експеримент на мишах, що мають цю хворобу кишечника. У групі, що регулярно одержувала оливкову олію, відмічена тенденція до одужання, на відміну від контрольної групи мишей.

В ході дослідження встановлена дія олії на молекулярному рівні. За словами професора Сальватора Каззокреа, в ній містяться фенольні сполуки, які сприяють лікуванню і попереджають повторні ураження кишечника.

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