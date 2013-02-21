Давній рецепт від перших зморшках

Дуже добре справляються з першими зморшками мед, алое, сметана, кисле молоко, свіжий морквяний, виноградний або калиновий сік, яєчний жовток і пивні дріжджі.

Для першого рецепту знадобиться будь-який з вищеперелічених соків і молоко (бажано домашнє). Змішай їх у рівних пропорціях, злегка підігрій, змочи в одержаному складі складену в 2 шари м`яку тканину або марлю і наклади на обличчя. Через 15-20 хвилин змий теплою водою. Повторювати процедуру потрібно 3-4 рази в тиждень, бажано в першій половині дня, оскільки до вечора шкіра втомлюється і її сприйнятливість знижується.

Другий рецепт складається з одного яєчного жовтка, двох чайних ложок натурального липового меду і ложки кашки з пророслих зерен пшениці. Час дії і періодичність – як і в першому випадку.

Найдієвішим засобом при дрібних зморшках є алое. Якщо через день робити 10-хвилинні маски з його перетертого листя, вже за два тижні буде помітний результат. Окрім цього корисно протирати обличчя домашньою сироваткою або кислим молоком, а також відваром кропиви, ромашки, шавлії, кори дуба і квіток липи. Добре тонізують і підтягають шкіру маски з рожевої глини.

Варто пам`ятати, що для всіх рецептів «краси» інгредієнти потрібно вибирати сільські, а трави купувати у фітоаптеках.

В цілому якщо немає алергії – рецепти «бабусь» при перших зморшках завжди стануть в нагоді. Може, коли-небудь потрібні будуть і радикальні методи в боротьбі за гладку шкіру обличчя, проте якщо у тебе тільки почали з`являтися перші зморшки – народні засоби допоможуть не гірше за дорогий крем. А ще не забувай, що в їх появі не останню роль відіграють хронічні стреси, забруднене повітря, шкідливі звички, надмірні сонячні ванни і неправильне харчування.

mama.ua