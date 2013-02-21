У Туреччині перекинувся автобус: 4 людини загинули

Щонайменше четверо людей загинуло і ще 30 отримали поранення внаслідок аварії за участю автобуса в центральній частині Туреччини, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на місцеві ЗМІ.

За їхніми даними, інцидент стався в провінції Сівас. Автобус, що прямував зі Стамбула в провінцію Сіїрт, перекинувся. Причини аварії невідомі. Місцева поліція займається розслідуванням інциденту. Всіх поранених доставлено до лікарень довколишніх міст.

Про національну приналежність загиблих постраждалих не повідомляється.

bbc.co.uk