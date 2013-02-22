Йога покращує кровообіг біля хребта

- Йога - древня система, за якою люди покращують свій фізичний і духовний стан, досягають гармонії з собою. Дуже допомагає при хворобах хребта. Фізичні вправи за системою йоги знімають біль і деформації м`язів. Якщо все робити правильно, можна повністю відновити рухливість суглобів, покращити кровообіг біля хребта і функції внутрішніх органів, - розповідає тренер зі столичного центру йоги Георгій Кузора, 29 років.

Найважливіше - усі вправи робити повільно, бо швидкі рухи можуть загострити хворобу. Спочатку вправи можуть викликати невеликий біль, бо провокують рух хворих м`язів. Якщо займатися йогою 2-3 рази на тиждень, неприємні відчуття зникають, - продовжує спеціаліст.

Щоб зняти болі у спині через радикуліт і остеохондроз, знижують навантаження на м`язи у нижній частині спини. Для цього ляжте на ковдру, зігніть ноги в колінах, покладіть їх на невисоку табуретку чи стілець. Розведіть коліна і схрестіть стопи. Зробіть так 5-6 разів. Відпочиньте і почніть дихати животом: плавно вдихніть, надуйте живіт і втягніть його на видоху.

Якщо мучить постійний, але не гострий біль у попереку, допоможе скручування хребта. Лежачи на спині, ноги треба максимально зігнути в колінах. Плавно і повільно вдихайте, повертайте голову і коліна у протилежні напрямки. Так викручується поперек. Коли повертаєтесь, притискайте лопатки до підлоги. Руки мають бути вільно розкинуті.

Така вправа послабить спазм м`язів, які створили деформацію. Її треба повторювати 3-10 разів. Робити слід, як тільки виникає дискомфорт і біль у спині. Коли повторите вправу кілька разів, то почуєте, як щось клацнуло. Це значить, диск хребта став на місце. Зможете рухатися вільніше. Не варто недооцінювати дихання по системі йоги.

Якщо болі у спині минули, варто починати укріплювати хребет. Допоможе поза "змії". Ляжте на підлогу обличчям вниз. Витягніть ноги, тримайте стопи разом, коліна напружте. Покладіть долоні на підлогу біля стегон, видихніть і піднімайте голову. Долонями опирайтеся на підлогу, тягніть тулуб вверх до тих пір, поки усе тіло вище поясу не підніметься над підлогою. Слідкуйте, щоб ноги не розходилися, намагайтеся не відкривати рот. Потримайтеся у такій позі секунд 20, якщо можете — довше. Повторіть вправу 2-3 рази. Плавно поверніться у минулу позу, обов`язково відпочиньте і глибоко подихайте.

gazeta.ua