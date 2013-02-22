Хлопчик сліпне, провівши 2 року в Інтернеті

Ростовські офтальмологи намагаються повернути зір юному користувачеві Інтернету, який став втрачати зір після того, як вдома з`явився комп`ютер.

Учень 2 класу однієї зі шкіл в Ростовській області втратив можливість чітко бачити, проводячи по 12 годин в день за монітором ноутбука. Пристрасть до Всесвітньої павутини прокинулася у Максима Ш. у 6 років. З першого класу школяр весь вільний час проводив в Інтернеті, особливою любов`ю у хлопчика користувався "Твіттер".

- Відразу ж після школи я сідав за комп`ютер. Мене немов затягував Інтернет, – розповів News Максим. – За монітором я сидів до двох-трьох годин ночі. Найулюбленішим сайтом у мене був "Твіттер", тому що там я дізнавався про нові події і спілкувався з друзями.

Батьки намагалися вплинути на сина і умовити дитину проводити менше часу в Мережі, але на всі прохання Максим відповідав, що йому потрібно розвиватися, а без Інтернету це дуже складно.

Мама Максима Ольга Ш. забила на сполох, коли відмітила у нього косоокість. Вона повела сина на прийом до лікаря, який після огляду поставив дитині діагноз "астигматизм". Зір Максима, який від народження був в нормі, різко впав до мінус трьох. Лікарі рекомендували дитині постійне спостереження.

korzonews.info