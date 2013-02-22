Фарба для волосся викликає рак?

Вираз “краса вимагає жертв” придбав зловісний відтінок в світлі недавньої заяви британських учених: хіміки з`ясували, що фарба для волосся провокує розвиток ракових захворювань.

Учені з компанії Green Chemicals провели дослідження, метою якого було з`ясувати вплив фарби для волосся на стан здоров`я споживачів.

У ході свого експерименту британці з`ясували, що хімічні речовини, що входять до складу фарбувального засобу, вступають в реакцію з тютюновим димом і іншими забруднювачами навколишнього середовища, утворюючи одне з наймогутніших канцерогенних сполук, відомих людині.

Річ у тому, що хімічні речовини під назвою вторинні аміни знаходяться у складі всіх фарб і в процесі нанесення вмісту тюбиків проникають у волосся і шкіру голови, залишаючись там впродовж декількох тижнів, місяців і навіть років.

З часом вторинні аміни починають взаємодіяти з димом і вихлопними газами, що приводить до утворення дуже отруйних хімічних речовин.

Ці високотоксичні органічні сполуки володіють сильною канцерогенною дією, а також проявляють мутагенні властивості. Використання нітрозамінів у косметичній продукції строго заборонене, але учені стверджують, що дані речовини легко згенерувати за допомогою простої хімічної реакції.

Результати дослідження насторожують, адже більш за третину жінок і один з десяти чоловіків регулярно офарблюють волосся, прагнучи виглядати привабливіше.

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