Як розрахувати календар овуляції

12:18, 22 лютого 2013
Зарубіжні новини
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Для тих, хто планує вагітність

Календар овуляції дуже знадобиться жінкам, які найближчим часом планують вагітність. Як стверджують медики, в середині будь-якого менструального циклу є досить короткий проміжок часу, який і може бути найбільш сприятливим для зачаття. Сьогодні ми розповімо, як працює календар овуляції і зачаття і як ним користуватися.

Календар овуляції обчислює точну серединку менструального циклу в залежності від його тривалості. Ще кілька днів до і після цього вважаються можливими для запліднення, решта - безпечні.

Крім того, можна скористатися і не "автоматичними" методиками: зростання базальної температури, деякі суб`єктивні відчуття, спеціальні тести і навіть ультразвукове дослідження.

Найточніше з вищезгаданого - це УЗД. Але для отримання достовірного результату його доведеться робити кілька днів підряд, а це не дешеве задоволення.

Щоб навчитися визначати фази свого менструального циклу шляхом вимірювання базальної температури, потрібно навчитися також складати правильний графік і виконувати вимірювання згідно всім правилам, інакше можуть траплятися прикрі помилки. Якщо ви маєте намір самостійно скласти календар овуляції і зачаття, то повинні звикнути:

- не вставати вночі в туалет (температура вимірюється мінімум за 6 годин перебування в спокійному, лежачому положенні)

- купити хороший градусник (підійде і простий ртутний)

- знати які температурні значення що позначають.

Під час овуляції ректальна температура трохи перевищує 37 градусів, а до неї коливається від 36,6 до 36,9.

Крім того, сприятливий для зачаття день легко визначать дівчата, які ретельно стежать за своїм здоров`ям. Наприклад, у серединці циклу може збільшитися кількість безбарвних або трохи білястих виділень із піхви або не сильно боліти живіт. Також можна придбати спеціальні тести на овуляцію.

lady.tochka.net

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