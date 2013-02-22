10 речовин, необхідних мозку

13:21, 22 лютого 2013
Зарубіжні новини
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На першому місці - глюкоза

Глюкоза  Корисні вуглеводи - в зерновому і чорному хлібі, коричневому тростинному цукрі, макаронних виробах з борошна грубого помелу, шкідливі - в білому цукрі, здобі, цукерках і тістечках. 

Залізо  Зернові продукти, боби, яйця, сир, яловича печінка. У овочах і фруктах заліза мало, зате воно з них повністю засвоюється. Особливо з овочів і фруктів зеленого кольору, наприклад, із зелених яблук. 

Вітамін С  Чорна смородина, болгарський перець, обліпиха, всі цитрусові. 

Вітаміни групи В (В1, В2, В12)  Пивні дріжджі (продаються в аптеці), шпинат, морква, кукурудза, квасоля, броколі (В1, В2), печінка яловича, нежирна яловичина, яловиче серце, оселедець, курячі жовтки (В12). 

Лецитин  Яєчні жовтки, субпродукти (яловича і свиняча печінка, нирки), в аптеці можна купити вітамінні комплекси з лецитином. 

Кальцій  Молоко і молочні продукти, сири, яєчні жовтки. 

Магній  Хліб - особливо з муки грубого помелу, рис, гречка, квасоля у будь-якому вигляді. 

Калій  Печена картопля, курага, родзинки, свіжі червоні помідори. 

Ненасичені жирні кислоти  Рослинні масла - оливкове, соєве, рапсове, соняшникове, арахісове; жирні види риб - оселедець, тунець, скумбрія, риб`ячий жир в капсулах, комплекси з Омега-3 кислотами. 

Цинк  Морепродукти: креветки, краби, устриці; тваринні білки: яловичина, пісна свинина, баранина, а також гарбузове насіння, паростки пшениці.  

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