Причини головокружіння

Головокружіння, запаморочення, нестійкість, відчуття дезорієнтації в просторі... Ця симптоматика підсилюється при рухах, особливо раптових, у шийному відділі хребта (згинання, розгинання, повороти).

Біль і обмеження рухливості в шийному відділі хребта, напруження та болісність м`язів задньої поверхні шиї, часто супроводжують головокружіння. Болючі відчуття звичайно локалізуються в потиличній області і можуть віддавати в скроневу й очноямкову області, іноді виникають при звичайних рухах у шийному відділі хребта.

Хто переважно страждає шийним головокружінням? Шийне головокружіння особливо часто розвивається в людей, робота яких пов`язана з великими психоемоційними перевантаженнями, стресами, відсутністю адекватного фізичного навантаження. Стреси приводять до перенапруги шийних м`язів. Як правило, на це не звертають увагу. Але коли трапляється чергова стресова ситуація, напруга м`язів шиї збільшується, змінюється кровообіг, що в підсумку призводить до головокружіння.

Люди, які перенесли травму шийного відділу хребта, особливо, так звану хлистову, виникаючу при автомобільній аварії.

Схильні до шийного головокружіння жінки з довгою, рухливою "лебединою" шиєю.