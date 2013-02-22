Кальцій стимулює розумову діяльність

Зібрати думки в купу допоможе холін. Це жироподібна речовина - один з компонентів лецитину, допомагає підтримувати зв`язок між різними ділянками мозку. Його природні джерела - яєчні жовтки, субпродукти (яловича і свиняча печінка, нирки). У аптеці можна купити комплекси з лецитином. А вітамін С «чистить» судини мозку. Один грейпфрут або два апельсини в день покращують кровообіг.

Швидкість розумової діяльності стимулюють калій і кальцій. У особливо напружену днинку з`їжте на сніданок декілька шматочків сира і помідор (у томатах багато калія), а на роботу прихопіть із собою пару сирків з курагою і чорносливом.

Мозок по вазі складає всього 2 - 3% від маси тіла, зате споживає близько 20% всієї енергії, що одержується з їжею.