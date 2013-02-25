Напій з насіння льону допоможе схуднути

Це ефективний засіб для тих, хто хоче схуднути швидко і легко, без шкоди для здоров`я.

Насіння льону використовують в лікувальній практиці споконвіку. Напій з насіння льону допомагає позбавитися кашлю і бронхіту, а також є природним відхаркувальним засобом. Проте зовсім недавно учені встановили, що напій з насіння льону сприяє схудненню.

Приготувати засіб для схуднення в домашніх умовах дуже легко. Вам знадобиться 200г льняного сім`я і кип`ячена вода. З вечора залийте одну столову ложку насіння льону двома склянками окропу. Краще залишити напій в термосі на всю ніч. Вранці натщесерце випийте півсклянки, це прискорить метаболізм і процес розщеплювання жиру. Протягом дня пийте по півсклянки напою перед їжею. Дотримуватися дієти немає необхідності, просто дотримуйтеся здорового харчування. Спершу, рекомендується пропити льон протягом тижня.

Результати:

За тиждень ви поліпшите свій обмін речовин і позбавитеся зашлакованості організму. Зайві кілограми йтимуть без особливих зусиль.

1. Купити насіння льону можна в будь-якій аптеці. Найчастіше зустрічається розфасовка по 200г.

2. Протипоказання до вживання льняного сім`я: холецистит, виразка шлунку, жовчнокам`яна хвороба.

sunny7.com.ua