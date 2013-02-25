У Росії обмежать куріння в громадських місцях

У Росії з 1 червня 2013 року запроваджується обмеження на куріння в громадських місцях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, Президент РФ Володимир Путін підписав закон «Про охорону здоров`я громадян від впливу навколишнього тютюнового диму і наслідків споживання тютюну». Закон був прийнятий Держдумою 12 лютого і схвалений Радою федерації 20 лютого.

Згідно із законом, в Росії з 1 червня забороняється куріння в установах освіти (зокрема в школах і вузах), охорони здоров`я, культури і спорту, в приміщеннях органів влади, органів у справах молоді, на робочих місцях, у міському і приміському транспорті, в метро, на вокзалах, в аеропортах, в ліфтах і на сходових клітках, дитячих майданчиках, на автозаправках, на автобусних зупинках, у ряді інших місць.

Разом з тим, ряд положень закону почне діяти з 1 червня 2014 року. Це заборона на куріння в санаторіях, в потягах дальнього сполучення, на повітряних суднах і суднах дальнього плавання, на транспорті міського і приміського сполучення, на відстані менш як 15 м від входів у вокзали і аеропорти або метро. Також з 1 червня 2014 року буде заборонено курити в готелях, у приміщеннях громадського харчування, на перонах приміських залізничних станцій.

Крім того, згідно із законом, тютюновим компаніям заборонять проводити лотереї і спонсорувати фестивалі, а їх листування з органами влади публікуватиметься. Сигарети знімуть з вітрин, на касах пропонується виставляти лише прейскурант на тютюнову продукцію.

Також законом встановлюється заборона на продаж електронних сигарет і жувальної тютюнової суміші типу насвай.