Чи такий вже корисний кефір?

Корисні властивості кефіру пов`язані з кисломолочними бактеріями, які входять до складу напою, і з особливістю переробки молока при його виробництві. Кефір - один з продуктів, який повинен бути присутнім в раціоні і дорослих, і дітей.

Слід нагадати процедуру виробництва кефіру. У його складі не повинні бути присутніми додаткові інгредієнти, окрім коров`ячого молока і закваски молочнокислих бактерій. Всі консерванти і ароматизатори нічого, окрім алергії або розладу травлення, не принесуть.

При виробництві кефіру білки коров`ячого молока піддаються частковому гідролізу. Іншими словами, вони дещо руйнуються і набувають менших розмірів. Термін зберігання кефіру не повинен перевищувати семи діб. Саме за такий проміжок часу упаковка зберігає свої властивості пастеризацій і запобігає розвитку патогенних мікроорганізмів. До речі, вживати прострочений молочнокислий напій дуже небезпечно для здоров`я. Отруєння такими продуктами протікає важче за отруєння м`ясними виробами.

Так, щоб кефір приносив тільки користь, необхідно дотримуватися елементарних правил: вибирати натуральний продукт без консервантів, перевіряти дату виготовлення і термін придатності продукту і зберігати напій згідно з правилами, вказаними на упаковці.

Найкориснішою властивістю кефіру є позитивна дія на мікрофлору шлунково-кишкового тракту. При нормальному змісті молочнокислих і лактобактерій в товстому кишечнику повністю зникає проблема дисбактеріозу. А разом з ним йдуть такі неприємності, як закреп або діарея, здуття живота, спастичні болі по ходу кишечника. Іноді проблеми зі шкірою пов’язані із хворим кишечником. Регулярне вживання кефіру сприяє усуненню всіх цих симптомів.

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