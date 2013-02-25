Чиновник на машині врізався в кінотеатр: постраждали 26 осіб

У Китаї чиновник на службовому автомобілі переплутав педалі гальма та газу й врізався в будівлю кінотеатру, передає «Синьхуа» з посиланням на місцеву владу.

Інцидент стався в міському повіті провінції Хенань, коли в Китаї відзначали Свято ліхтарів. У кінотеатрі проходили святкові заходи, тому в будівлі було багато людей. За попередніми даними, постраждали 26 осіб, двоє перебувають у важкому стані, зазначає «Газета.ру».

Сім місяців тому чиновник переніс ішемічний інсульт, тому не виключено, що йому стало зле за кермом.

Поліція почала розслідування інциденту й вилучила службовий автомобіль у чиновника. Адміністрація повіту вже вибачилася перед постраждалими та їхніми сім`ям.