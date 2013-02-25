На острові Маврикій виявили сліди зниклого континенту

Норвезькі геологи виявили в пісках на острові Маврикій сліди стародавніх вулканічних порід, що сформувалися приблизно 1,9 мільярда років тому та існували у вигляді невеликого, давно зниклого континенту на місці сучасного Індійського океану.

Як передає РІА Новости, про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Nature Geoscience.

Острів Маврикій розташований в південно-західній частині Індійського океану, за дві тисячі кілометрів на схід від Африки. Цей острів порівняно молодий - він виник приблизно 8 мільйонів років ому в результаті вулканічної активності. У цьому регіоні досі існують вогнища тектонічної нестабільності - так, в липні 2012 року на Маврикії стався землетрус магнітудою 5,8.

Група геологів під керівництвом Тронда Торсвіка (Trond Torsvik) з університету Осло (Норвегія) знайшла на Маврикії сліди не тільки сучасних, але й стародавніх геологічних процесів, вивчивши ізотопний склад гранул з мінералу циркону в пісках острова. Як зазначають дослідники, кристали циркону утворюються тільки усередині магматичних гірських порід, що складають основу земної кори на континентах.

Відносно молодий вік острова і велика відстань до найближчих ділянок континентальної кори у вигляді Африки і Мадагаскару дозволили вченим припустити, що дані кристали є «останками» континенту, породи якого занурилися на дно моря у далекому минулому. Автори статті зібрали 20 зерен циркону і обчислили їхній вік, порівнявши частку ізотопів урану і свинцю усередині них.

Виявилось, що шматочки циркону були дуже стародавніми - їхній вік досягав 1,9 мільярда років. Очевидно, в західній частині сучасного Індійського океану колись існував невеликий континент. Як припускають учені, цей мікро-континент, Мавріция, складався з сучасних Індії, Мадагаскару і деяких інших островів, і був зруйнований 83 мільйони років тому. Його «останки» можна побачити у вигляді поясу з відносно товстої морської кори, витягнутого від Мадагаскару до Індії, підсумовують автори статті.