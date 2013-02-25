Чому вбили усиновленого американцями 13-річного хлопчика з України?

Щодо смерті у 2011 році усиновленого американцем неповнолітнього українського хлопчика Ендрю Батлера посольство України в США провело відповідну перевірку і встановило, що він разом з двома іншими дітьми був усиновлений у 2003 році громадянами США за рішенням Краматорського суду Донецької області .

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, після того, як стало відомо про смерть дитини, з метою невідкладного з’ясування обставин справи заступник міністра Андрій Олефіров, який перебуває з робочим візитом в США, та посол України в США Олександр Моцик провели 22 лютого зустрічі з високопосадовцями Державного департаменту, зокрема старшим помічником заступника Держсекретаря М.Йововичем та помічником заступника Держсекретаря Дж.Петітом.

«Окрім цього, зазначене питання порушувалося також під час виступу А.Олефірова у Фонді «Карнегі» та в рамках роботи українсько-американської робочої групи з питань демократії та верховенства права», - зазначили в прес-службі.

Наразі консульськими співробітниками Посольства України в США здійснюються заходи щодо забезпечення прямого доступу до дітей. Найближчим часом дипломати відвідають місце проживання дітей та усиновителя, які перебувають під особливим патронатом соціальної служби штату Західна Вірджинія.

За інформацією Посольства України в США, усиновитель, дії якого спричинили смерть усиновленої дитини, засуджений та відбуває покарання.

Питання перебуває на особливому контролі в Посольстві України в США та Міністерстві закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що у США усиновитель застрелив 13-річного хлопчика з України. Сигнал про загибель ще однієї прийомної дитини надійшов до Посольства Росії у Вашингтоні. Перевірка показала, що він був усиновлений не в Росії, а в Україні, в Донецьку.

Як повідомили російські дипломати, вони проінформували про те, що сталося українських колег і Держдепартамент США.

Загибла дитина не перебувала на російському консульському обліку, і відповідно справжні його ім`я і прізвище росіянам невідомі. В Америці його звали Ендрю Артур Батлер, на момент загибелі в червні 2011 року йому було 13 років.

Обставини трагедії, що сталася в містечку Хеджсвілл, у загальних рисах відомі. Прийомний батько підлітка Уїльям Аллан Батлер убив його пострілом в голову. Він сам розповів про це поліцейським, які прибули на місце події, сказавши, що ніби оборонявся.

Як стверджував Батлер-старший, якому тоді було 73 року, він вирішив навчити прийомного сина поводженню зі зброєю, дав йому пістолет і вивів на двір. За його словами, він пішов встановлювати мішень і в цей час почув за спиною постріл. Вирішивши, що Ендрю намагався його застрелити, він розвернувся і вистрелив хлопчику в голову.

Вбивцю судили, але він пішов на угоду із слідством і в результаті визнав себе винним лише в злочинній необережності - на тій підставі, що дав заряджену зброю дитині. Його засудили до тюремного ув’язнення.

Російським дипломатам довелося розбиратися в цій історії після телефонного дзвінка в посольство одного з сусідів Батлера. Той дізнався зі ЗМІ про проблеми з російськими дітьми в США і вирішив про всяк випадок поділитися інформацією, оскільки думав, що загиблий хлопчик теж був росіянином.

У сім`ї Батлерів було ще двоє прийомних дітей. З поліцейських протоколів також відомо, що 12-річна дівчинка була у момент трагедії в будинку і, виглянувши у вікно, бачила, як брат, який впав на землю, спливав кров`ю.

