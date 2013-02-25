Олія обліпихи зміцнює волосся

У період міжсезоння, як ніколи, корисно пити більше рідини, використовувати маски для волосся на основі різних рослинних олій. Для сухого типу волосся, яке найбільш чутливе до негативної дії зовнішніх чинників, у тому числі і до зміни пори року, допоможе маска на основі обліпихи.

Змішайте олію обліпихи, яєчний жовток, мед, небагато цибульного соку. Нанесіть на сухе чисте волосся, тримайте маску під утепленням від 30 до 40 хвилин. Змийте теплою водою за допомогою м`якого шампуня.

До речі, вживати обліпиху в їжу у будь-якому вигляді також надзвичайно корисно, особливо владаркам сухого і ламкого волосся.

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