Найнезвичайніші лікувальні засоби з минулого

Впродовж свого існування людство постійно шукає способи лікувати захворювання, продовжувати життя і підтримувати себе в хорошій формі.

Нижче перераховано 5 засобів, які в певні історичні етапи вважалися панацеєю.

1. Ртуть

У 16-м столітті Джон Хантер стверджував, що за допомогою ртуті зміг вилікувати себе від сифілісу. Як виявилося пізніше, він прийняв одну із стадій ремісії за зцілення. Помер Джон від серцевого нападу, коли доводив що його засіб дійсно цілющий.

2. Тютюн

Першими застосували тютюн з лікувальною метою аборигени Нового Світу в 15-му столітті. Його палили з метою дезинфекції, для зняття головного болю і синдромів застуди. Його навіть застосовували як анестезію. Коли тютюн завезли до Європи, його прийняли як панацею і називали епітетами «свята трава» і «божественні ліки».

У Індії з тютюну робили тютюнову пасту і використовували для лікування зубів.

3. Лоботомія

У 1890-х роках вважалося, що розтин частини головного мозку міг зцілити людей, які страждають психічними захворюваннями. У 1940-50 роки цей метод був на піку популярності.

Небагато пізніше Уолтер Фрімен винайшов метод, який назвав "трансорбітальна лоботомія". Спочатку, за допомогою електрошоку пацієнта приводили в несвідомий стан, потім вводили ніж, схожий на ніж для колки льоду, в щілину над очним яблуком. Таким чином, лікарі розтинали волокна лобових доль.

4. ЛСД-терапія

Впродовж 1950-60-х років, учені вважали, що даний препарат допомагає при алкоголізмі, шизофренії і виправленні злочинної поведінки. Що також цікаво, норвезькі учені досі досліджують ЛСД як засіб від алкоголізму і шизофренії.

5. Кровопускання

Сторіччями медики використовували кровопускання для полегшення стану пацієнтів при цілому ряду захворювань, включаючи запалення легенів, жар, болі в поясниці, ревматизм, головний біль, меланхолія і т.д.

За допомогою цього методу лікувалися ще стародавні єгиптяни, римляни і греки. Ця процедура була популярна до початку 19 століття. Спочатку суть ідеї полягала в тому, що захворювання викликає злий дух, якого потрібно випустити з тіла. Пізніше кровопускання вважалося медиками необхідним для підтримки балансу рідин, порушення якого здавалося причиною всіх проблем із здоров`ям.

econet.ua