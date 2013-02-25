Що може ховатися під маскою простатиту

Під маскою простатиту можуть ховатися інші захворювання, тоді як сам простатит може перебігати безсимптомно.

Про це розповів лікар сексолог-андролог Юрій Заседа в ході онлайн-конференції.

Лікар відзначив, що до появи симптомів, схожих з симптомами простатиту, можуть приводити психогенії, неврози. Такі пацієнти скаржаться на неприємні відчуття внизу живота і у ділянці промежини, дискомфорт під час сечовипускання. Обстеження показує, що це викликано не простатитом, а психологічним станом пацієнта.

З іншого боку, практика показує, що у пацієнтів з простатитом часто немає скарг. Захворювання виявляється випадково під час інших досліджень. От чому чоловікам необхідно регулярно проходити профілактичні обстеження в уролога.

likar.info