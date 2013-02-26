Як боротися з алергією на пил

Згідно даних ВООЗ, саме пил є основним забруднювачем повітря в квартирі і саме завдяки йому воно майже в 6 разів брудніше вуличного повітря. Пил - це суміш найдрібніших частинок текстильних волокон, сажі, пилку і спор цвілі, відмерлих лусочок шкіри, останків комах і відходів їхньої життєдіяльності. Багато компонентів пилу викликають алергію. Особливо це відноситься до екскрементів мікроскопічних кліщів-сапрофітів, які живуть в будь-якому будинку.

Гидотно, правда? Гірше того - універсальних ліків від алергії на пил не існує. Тому зараз поговоримо про профілактику.

Відразу обумовимося, що звичайні пилососи з тканинним пилозбірником не вирішують проблему. Вони прибирають лише видимий бруд, однак не можуть утримати найдрібніші частинки пилу, навпаки - частинки з силою викидаються разом з потоком гарячого повітря і годинами висять в повітрі.

Профілактика алергії

- Регулярне вологе прибирання (для цього достатньо придбати миючий пилосос з аква-фільтром).

- Позбавтеся "пилозбірників":

важкі портьері замініть стильними жалюзі, які легко мити

викиньте старі крісла й купіть м`які меблі з оббивкою зі шкіри або шкірозамінника

замініть пір`яні і пухові ковдри та подушки на постільні приналежності з синтетичним наповнювачем.

- Подушки й матраци потрібно міняти раз на кілька років.

- Постійно підтримуйте чистоту - періть постільну білизну кожні 3-4 дні, а фіранки - 1 раз на тиждень.

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