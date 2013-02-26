Впала повітряна куля з туристами: 19 людей загинули

Повітряна куля з 20 туристами впала у єгипетському Луксорі. Повітряна куля з іноземними туристами впала у вівторок в Єгипті, щонайменше 19 з них загинули, повідомляє агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на представника місцевої влади.

За даними єгипетських ЗМІ, повітряна куля загорілася на висоті близько 300 метрів, після чого впала. У кошику кулі, що експлуатувалася однією з місцевих туристичних компаній, перебували "туристи різних національностей", відзначає РІА Новости.

