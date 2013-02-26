Чому співробітниці офісів набирають по 6 кг за рік

Британська аналітична компанія провела опитування серед двох тисяч дівчат, які працюють в офісах. Дослідження показало, що важче за всіх для них дався перший рік роботи, оскільки саме тоді більшість з них набрали зайві кілограми. У 25 відсотків з них набрана вага становила близько 6 кілограмів. Після року набрана ними вага продовжувала залишатися на тому ж рівні.

На думку дослідників, причиною тому стало неправильне харчування, оскільки більшість дівчат харчувалися в обідню перерву в закладах фаст-фуду. Часті перекушування також не в кращу сторону позначилися на їх фігурі. За словами самих же офісних робітниць, причиною зайвих кілограмів є цукерки, поряд з якими вони не можуть пройти байдуже, колеги по роботі, які постійно пригощають чимось смачним і висококалорійним, та і просто колеги, які постійно говорять про їжу в робочий час.

korzonews.info