Рюкзак псує почерк дитини

Причиною поганого почерку у школяра може бути його важкий рюкзак. В ході нового дослідження ізраїльські учені з`ясували, що носіння важких шкільних рюкзаків пов`язане з пошкодженням нервів і м`язів.

Учені з університету Тель-Авіва прийшли до висновку, що носіння рюкзаків вагою більше 4 кг підвищує ризик утворення мікропошкоджень нервових закінчень на 60%, а пошкодження м`язів – на 85%.

В результаті цього нервові закінчення стають менш чутливими, чому страждає фізична форма школяра. У такої дитини погіршений стан м`язового каркаса, він стає менш спритним. От чому у нього можуть виникати труднощі з малюванням і письмом, а почерк стає непривабливим.

likar.info