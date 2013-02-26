Рюкзак псує почерк дитини
12:16, 26 лютого 2013Зарубіжні новини
0
85% пошкодження м`язів
Причиною поганого почерку у школяра може бути його важкий рюкзак. В ході нового дослідження ізраїльські учені з`ясували, що носіння важких шкільних рюкзаків пов`язане з пошкодженням нервів і м`язів.
Учені з університету Тель-Авіва прийшли до висновку, що носіння рюкзаків вагою більше 4 кг підвищує ризик утворення мікропошкоджень нервових закінчень на 60%, а пошкодження м`язів – на 85%.
В результаті цього нервові закінчення стають менш чутливими, чому страждає фізична форма школяра. У такої дитини погіршений стан м`язового каркаса, він стає менш спритним. От чому у нього можуть виникати труднощі з малюванням і письмом, а почерк стає непривабливим.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter