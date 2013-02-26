Як позбутися сухості шкіри

"Люблю робити маски для тіла та обличчя своїми руками, так як не довіряю хімії, - розповідає 25-річна киянка Світлана Руда. - Зараз в аптеках можна купити всі інгрідієнти і зробити маску власними руками. Роблю маску для тіла с корицею. Вона допомагає очистити шкіру від чорних цяток і робить її дуже ніжною на дотик".

Для маски бере 200 грамів липового меду. Змішує його з трьома столовими ложками молока.

Додає 3 столові ложки персикового масла. Його можна купити в аптеці у відділі для аромотерапії.

Персикове масло виготовляють з кісточок. Воно дуже добре використовувати для сухої та втомленої шкіри. Додати 1 чайну ложку молотої кориці. Всі інгредієнти добре перемішати.

Бере 3 столові ложки оливкової олії і підігріває на паровій бані, щоб вона стала теплою. Вливає у приготовлену суміш. Ще раз перемішує.

Маску наносить на тіло одразу після того, як її зробила. Спочатку потрібно ополоснутися під душем. Потім намастити маску та залишити на 20 хвилин. Після цього змити холодною водою.

Насамкінець потрібно нанести будь-який поживний крем. Маска з корицею дозволяє позбутися сухості шкіри вже через три процедури.

gazeta.ua