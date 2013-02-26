У Білорусі в 1,5 разу підвищується плата за харчування дітей

У Білорусі з 1 березня в 1,5 разу підвищується плата за харчування дітей у дитячих дошкільних закладах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського уряду, відповідне рішення закріплене постановою Ради міністрів Білорусі від 25 лютого 2013 року №123 «Про внесення змін до постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 29 лютого 2008 р. №307».

Так, документом визначено, що з 1 березня 2013 року батьки відшкодовуватимуть 60% вартості харчування дітей у дитячих дошкільних закладах. На даний час відшкодуванню підлягає тільки 40% чинних грошових норм витрат держави на харчування одного дошкільника.

«Як результат, з 1 березня плата за харчування дитини у закладі дошкільної освіти з режимом перебування 12 годин для дітей віком від 1 до 3 років становитиме 178,2 тис. рублів (20,7 дол.), від 3 до 6 років - 214,9 тис. рублів (25 дол.). У закладах дошкільної освіти з режимом перебування 10,5 годин розмір плати за харчування дітей віком від 1 до 3 років становитиме 136,7 тис. рублів (15,9 дол.), від 3 до 6 років - 173,4 тис. рублів (20,2 дол.) на місяць», - відзначили в прес-службі Радміну.

Довідка УНІАН. Останній раз розміри оплати за харчування в дитячих дошкільних закладах Білорусі змінювалися у 2011 році.