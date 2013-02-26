Медитації позбавляють від стресу

Не дивлячись на те, що сьогодні існує безліч новітніх методів впоратися зі стресом і його наслідками, зокрема, дорогі ліки, психотерапія, гіпноз і т.п., сьогодні ми пропонуємо звернутися до практики, яка витримала випробування часом - до медитації. Цей древній метод, який практикували ще в стародавньому Китаї, Японії та Індії, допоможе зняти нервову напругу і впоратися з нав`язливими думками.

Коли і як краще медитувати

За китайською методикою найкраще медитувати один раз на день, в один і той самий час, ідеально - вранці, до початку повсякденних турбот. Для медитації потрібно від п`ятнадцяти хвилин до однієї години. Ці п`ятнадцять хвилин щодня дадуть вам більше, ніж годинні медитації двічі на тиждень.

Поза для медитацій

Індуси вважають кращою позу лотоса, японці сидять на п`ятах. Нам же ці пози можуть здатися важкими, а викликаний ними фізичний біль відволікатиме і перешкоджатиме медитації. Єдине правило: на чому б ви не сиділи, тримайте спину прямо. Сядьте зручно. Ноги на підлозі. Кисті рук - вільно на колінах або лежать так, щоб стикалися великі і вказівні пальці - так роблять на Сході.

Отже, щоб почати медитацію

1. Прийміть медитативну позу.

2. Тримайте спину прямо.

3. Налаштуйтеся на те, щоб відкласти на час всі емоції і проблеми.

4. Закрийте очі.

5. Залиште будь-які судження, очікування і фантазії з приводу Вашої медитації.

6. Розслабте м`язи обличчя.

7. Відрегулюйте дихання. Дихайте через обидві ніздрі і рахуйте, скільки тактів потрібно для вдиху. Потім - скільки для видиху. Під дією повітря, що вдихається, живіт повинен випнутися, а груди розширитися. Побудьте нерухомо кілька миттєвостей і лише потім починайте випускати повітря. Нехай подих буде легким і нечутним. Коли відчуєте, що дихання стало рівним, приступайте до медитації.

Прийоми медитації

1. Виберіть якийсь предмет. Зосередьте на цьому предметі всю свою увагу. Дивіться на нього так пильно, ніби ви ніколи раніше нічого подібного не бачили. Потім закрийте очі і, якщо можливо, доторкніться до нього. Після цього знову вдивляйтеся в предмет. Кожного разу, коли Ви помічаєте, що увага йде в бік, відзначайте це і м`яко повертайте увагу до предмета.

2. Глибоко і рівно дихаючи, рахуйте цикли дихання. "Подих - раз. Подих - два" і т. д. Говоріть собі "подих" під час вдиху, а рахунок ведіть під час видиху. Ймовірно, краще рахувати до певного числа - п`яти або десяти, а потім починати знову з одиниці. Якщо ви виявите, що думаєте про щось, що не стосується ліку, м`яко нагадайте собі про завдання, що стоїть перед вами, і повертайтеся до ліку.

lady.tochka.net