Обвалилися ворота на вході до школи: загинули діти

У Китаї внаслідок тисняви на вході до початкової школи в місті Лаохекоу центральної провінції Хубей загинуло четверо дітей.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство «Синьхуа», на дітей впали шкільні ворота, які не витримали натиску, коли натовп школярів намагався протиснутися в будівлю.

На даний момент підтверджена загибель чотирьох учнів, ще 18 відправлено до лікарні. Ведеться розслідування причин події.