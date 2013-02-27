Обвалилися ворота на вході до школи: загинули діти
09:06, 27 лютого 2013Зарубіжні новини
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Трагедія у Китаї
У Китаї внаслідок тисняви на вході до початкової школи в місті Лаохекоу центральної провінції Хубей загинуло четверо дітей.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство «Синьхуа», на дітей впали шкільні ворота, які не витримали натиску, коли натовп школярів намагався протиснутися в будівлю.
На даний момент підтверджена загибель чотирьох учнів, ще 18 відправлено до лікарні. Ведеться розслідування причин події.
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