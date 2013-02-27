Як зняти втому в ногах

Багато хто з нас обожнює носити високі підбори, які роблять нас вищою, стрункішою і у всіх відношеннях привабливіше. Але, на жаль, вони також вельми негативно діють на наші ноги, які до вечора такого дня важчають, "гудуть", набрякають (особливо влітку) і навіть болять. Але як же полегшити стан? Пропонуємо засвоїти кілька простих правил, виконання яких допоможе продовжити здоров`я і молодість ваших ніг:

- Якщо доводиться довго сидіти, необхідно робити короткі перерви по 5-7 хвилин кожної години. Під час такого відпочинку треба встати, походити, трохи потупцяти на одному місці. Можна зробити 5-6 присідань і нахилів уперед. Ці вправи допоможуть відновити кровообіг.

- Якщо ви довго ходили і відчуваєте сильну втому в ногах, то необхідний спокій. Потрібно сісти в крісло і надати нижнім кінцівкам високого положення, наприклад, покласти ноги на стілець. Це створить хороший відтік венозної крові і лімфи, і за 15 хвилин можна повернутися до своїх справ.

- Увечері можна також зробити масаж або самомасаж легкими рухами, що погладжують знизу вгору, тривалістю 8-10 хвилин.

- Контрастний душ дуже добре допомагає при великому навантаженні і набряках. Техніка виконання: ноги до коліна обливаємо холодною водою, потім гарячою (приблизно 40 градусів), і так чергувати гарячу і холодну воду протягом 5-8 хвилин. Закінчувати процедуру холодною водою. Контраст гарячої та холодної води зміцнює судини і капіляри, отже, поліпшується кровопостачання і живлення м`язів і судин.

- Влітку можна робити ванночки для ніг з прохолодною водою, благотворно впливає заняття плаванням. Під час спеки йде велике навантаження на серцево-судинну систему, а вода охолоджує організм, а так само ми отримуємо ефект гідромасажу.

- Для профілактики венозної недостатності та варикозного захворювання можна користуватися лікувальним трикотажем - панчохи, гольфи, колготки 1 класу компресії. Вони рівномірно стискають ногу, примушуючи працювати глибші вени, і попереджають появу набряків. Придбати такий трикотаж можна в аптеці або медичній техніці.

- Не потрібно забувати про те, що тривала ходьба на високих каблуках так само посилює навантаження на опорно-руховий апарат і серцево судинну систему, тому, якщо намічається важкий день "на ногах", підберіть зручне взуття на плоскому ходу.

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