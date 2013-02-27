Лляна олія омолоджує організм

Бориспільчанка Оксана Дзень, 47 років, виглядає на 30 з невеликим хвостиком. Каже, що все завдяки чудовій суміші, яку порадила їй використовувати її косметолог.

"Вона дожила до 86 років, а виглядала просто чудово, сивого волосся не було, лице гладеньке, чистеньке. І я вже років з 10 їм цю страву. Приготувати її легко: змолоти на м`ясорубці 4 лимони, 3 великі головки часнику, влити 200 г лляної олії (у ній є поліненасичені жирні кислоти, що здатні сповільнювати процес старіння шкіри) і додати кілограм хорошого справжнього меду, купленого у знайомих. Кілограм – це неповна (пальців на два) літрова банка. Все змішати – вийде десь півторалітрова банка – закрити і поставити в холодильник. Вживати по столові ложці тричі на день за півгодини до їжі. І так щодня. Все життя".

Жінка каже, що завдяки чудо-суміші покращилася її шкіра, причому не тільки обличчя, а й тіла. Волосся стало густішим і перестала пробиватися сивина. Навіть зір підійнявся на пару діоптрій.

"А ще, вичитала, що лляна олія покращує травлення і через це прискорює нічну витрату жирів. При цьому підшкірний жир не встигає відкладатися, а вже накопичений спалюється вдвічі швидше. Подивіться, я худенька. І ця олія є природним енергетиком — вона забезпечує зарядом енергії на чотири години", - підсумувала Оксана.

gazeta.ua