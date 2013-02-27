Банани допомагають подолати стрес

Цукор, який містять банани, швидко перетравлюється і поступає в кров, насичуючи організм енергією і силою. Учені стверджують, що банани сприяють виробленню ендорфінів – гормонів щастя, саме тому банани рекомендовані людям, які страждають депресією.

Поліпшення самопочуття учені пояснили тим, що банани містять трипотофан, один з видів протеїну, який організм перетворить в серотонін (гормон щастя), а як відомо, він розслабляє, покращує настрій і загалом примушує людину відчувати себе щасливішою.

Високий вміст вітамінів групи В в бананах допомагає заспокоїти нервову систему. Вітамін В6 регулює рівень глюкози в крові, - тому при менструації банани незамінний продукт, який зможе відкоректувати ваш настрій.

edinstvennaya.ua