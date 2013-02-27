Зубна паста може шкодити здоров`ю

Медики попередили про особливу небезпеку для здоров`я людини одного з найбільш поширених засобів особистої гігієни. Наявність деяких хімічних сполук і речовин в простій зубній пасті робить даний продукт дуже небезпечним.

Щоб уникнути тяжких наслідків, рекомендується не перевищувати стандартну норму витрати даного засобу для дорослої людини. Якщо ж, говорять медики, тюбик пасти для чищення зубів кінчається швидкими темпами, слід пройти обстеження. Зловживання даним засобом гігієни може мати довгострокові наслідки, особливо для нервової системи.

Для нормального функціонування нервової системи дуже важливий баланс в крові, перш за все міді і цинку. Зміна даного крихкого балансу може привести до важких захворювань і нервових зривів. До таких висновків прийшла група дослідників, що базується в Південно-західному медичному центрі університету штату Техас в місті Даллас.

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