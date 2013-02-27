У Сирії за тиждень загинули 70 дітей
13:14, 27 лютого 2013Зарубіжні новини
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Дані Human Rights Watch
За даними Human Rights Watch, за минулий тиждень в Сирії загинули щонайменше 70 дітей.
Як передає ВВС-Россия, за інформацією правозахисників, з 18 по 22 лютого жертвами ракетних ударів, які завдали урядові сили по житловим районам Алеппо, став 141 людина.
Крім того, за повідомленнями ЮНІСЕФ, в результаті вибуху машини на території школи в Дамаску загинули щонайменше 20 дітей.
Нагадаємо, пам`ятаємо, конфлікт між силами збройної опозиції і урядовими військами не припиняється в Сирії з березня 2011 року. Жертвами насильства в країні стали, за останніми даними, близько 70 тисяч осіб.
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