У Сирії за тиждень загинули 70 дітей

За даними Human Rights Watch, за минулий тиждень в Сирії загинули щонайменше 70 дітей.

Як передає ВВС-Россия , за інформацією правозахисників, з 18 по 22 лютого жертвами ракетних ударів, які завдали урядові сили по житловим районам Алеппо, став 141 людина.

Крім того, за повідомленнями ЮНІСЕФ, в результаті вибуху машини на території школи в Дамаску загинули щонайменше 20 дітей.

Нагадаємо, пам`ятаємо, конфлікт між силами збройної опозиції і урядовими військами не припиняється в Сирії з березня 2011 року. Жертвами насильства в країні стали, за останніми даними, близько 70 тисяч осіб.