У Швейцарії кілька осіб загинули в ході стрілянини

Кілька осіб загинули в ході стрілянини на одній з фабрик поблизу швейцарського міста Люцерни.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за даними поліції, є також поранені.

Інцидент стався на деревообробному підприємстві в місті Менцнау, йдеться в повідомленні поліції.

За словами очевидця, на якого посилається газета Luzerner Zeitung, загинули п`ятеро людей, проте ці дані не підтверджуються з інших джерел.

У газеті сказано, що стрілянина почалася в їдальні підприємства вранці.

На одному швейцарському новинному сайті повідомлялося, що на місце інциденту прибули три вертольоти.

Також зазначається, що відкрито гарячу телефонну лінію для членів сімей працівників фабрики.

Швейцарія займає одне з перших місць у світі за кількістю зброї, що є в особистому користуванні, проте рівень злочинів, пов`язаних зі стріляниною, в цій країні відносно невисокий.

bbc.co.uk