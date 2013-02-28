2-3 чашки кави продовжують життя на 10%

Дві-три чашки кави в день можуть додати пару зайвих років до життя. Можливо, перевищення цієї дози також матиме сприятливу дію на організм, але ученим не вдалося знайти достатню кількість добровольців, які випивали б більше трьох чашок і при цьому не палили.

У дослідженні, яке проводилося доктором Нілом Фрідманом і його колегами з Національного інституту раку в Сполучених Штатах, взяло участь близько напівмільйона американців у віці від 50 до 71 року.

На основі спостереження, яке продовжувалося 12 років, дослідники зробили висновок, що ризик ранньої смерті знижується пропорційно кількості кави, яка щодня випивається. У звіті, опублікованому в Journal of Caffeine Research, вони указують, що дві-три чашки кави в день знижують ризик ранньої смерті від 10% до 15%.

Ученим не вдалося довести, що перевищення цієї дози також корисне для здоров`я. Доктор Фрідман відзначає, що головна складність полягає в тому, що пристрасні кавомани, як правило, є ще і курцями, а нікотин є сильним чинником ризику.

За словами дослідника, не тільки куріння віднімає роки життя у кавоманів. Люди, що п`ють каву, рідко ведуть здоровий спосіб життя: як правило, вони мало рухаються, вживають алкоголь і в їх раціон входить "червоне м`ясо".

newsland.com