На Пекін обрушилася потужна пилова буря

На китайську столицю сьогодні обрушилася потужна пилова буря, що принесла хмари найдрібніших частинок піску з пустель Внутрішньої Монголії. Місто оповите щільною тьмяною млою, передає

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Вранці показник забрудненості повітря перевищив "небезпечний" рівень - критичні 500 балів за шкалою Пі-ем 2,5, що фіксує вміст в атмосфері твердих частинок діаметром 2,5 мікрона і менше. Багато городян пересуваються по вулиці виключно в марлевих пов`язках або масках з вугільними фільтрами, щоб захиститися від жовтого пилу.

Видимість у Пекіні впала до 900 метрів, що помітно ускладнило дорожній рух. Про затримку або скасування авіарейсів поки що не повідомляється.