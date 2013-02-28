Схуднути допоможе риба нежирних сортів

Щоб не поправлятися, треба правильно харчуватися. Так радить Аніта Луценко, один із тренерів програми "Зважені і щасливі" на каналі СТБ.

"Якщо зайві кілограми з`явилися, то треба завдати по ним подвійний удар - відкоригувати раціон і додати фізичне навантаження, - говорить Аніта. - Складно схуднути, харчуючись шкідливими продуктами, навіть якщо щоденно займаєтесь фітнесом. Як показує досвід, рівень успіху в даному випадку на 70% залежить від дотримання дієти і на 30% від занять спортом".

За словами тренера, скидаючи вагу на строгій дієті, не можливо домогтися красивої фігури без спортивних навантажень.

"Для того, щоб тіло було здоровим і підтягнутим, потрібні сильні і гнучкі м`язи. У мене часто запитують, що з`їсти, щоб схуднути. Треба споживати продукти, які не нашкодять ні здоров`ю, ні фігурі. Віддавай перевагу натуральній, необробленій їжі. Відшліфовані, перероблені, підфарбовані продукти в упаковці повинні бути рідкісним винятком на вашому столі".

Головне не насильно обмежувати себе від шкідливої їжі, а усвідомлено відмовитися від неї.

"Рослинна їжа, багата клітковиною, повинна становити основу раціону. Щоб не відчувати дискомфорт під час колективного застілля, можете дозволити собі зайвого. Але постарайся, щоб ковбаска, морозиво та подібні продукти становили не більше 5-10 відсотків денного раціону".

У першій половині дня бажано їсти овочі в сирому вигляді. На обід і вечерю - печені, відварені або тушковані овочі. Намагайся менше їх солити. Сіль підсилює апетит і утримує воду. Для поліпшення смаку страв використовуй спеції, пряні трави, свіжу зелень.

"Вживайте кисломолочні продукти, відварене м`ясо і рибу нежирних сортів. Введіть у раціон крупи. Чергуйте щоранку перлову, геркулесову, гречану, ячну та інші каші".

Провислий живіт і сідниці псують вигляд навіть найхудішої фігури. У тренажерному залі варто бувати три рази на тиждень. Добре практикувати щоденні пробіжки на свіжому повітрі.

"Чим більше м`язів буде задіяно під час тренування, тим ефективнішим буде схуднення. Намагайся урізноманітнити комплекс вправ, - радить Аніта Луценко. - Дотримуйтеся півторагодинного інтервалу у прийомах їжі до і після занять у залі. Під час заняття спортом можна і потрібно пити звичайну, негазовану воду. Якщо немає проблем з горлом, краще прохолодну. Відмовтеся від куріння і алкоголю".

gazeta.ua