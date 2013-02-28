У Чавеса ще два місяці тому зафіксовали смерть мозку?

Колишній посол Панами при Організації американських держав (ОАД) Ґільєрмо Кочес заявив про конфіденційну інформацію, яку він має, згідно з якою у президента Венесуели Уго Чавеса ще два місяці тому було зафіксовано смерть головного мозку, а днями його нібито було відключено від апарату штучного дихання.

Як передає РІА «Новости», в інтерв`ю телеканалу NTN24, що базується у Колумбії, Г.Кочес повідомив, що минулого тижня У.Чавеса доставили з Гавани до Каракаса, тому що відключати його від апарату штучного дихання на Кубі влада не хотіла. "Президента, швидше за все, відключили від апаратів, що підтримують його життя, чотири дні тому", - сказав панамський політик.

За словами Г.Кочеса, смерть головного мозку було зафіксовано у Чавеса ще 30 грудня. Відповідно, Г.Кочес вважає за можливе оголошення про нові президентські вибори у Венесуелі "сьогодні або завтра". При цьому він настільки упевнений у своїх словах, що фактично кинув виклик венесуельським властям, запропонувавши їм спробувати спростувати цю інформацію. "Я пропоную уряду Венесуели сказати, що я говорю брехню, просто показавши Чавеса", - підкреслив Г.Кочес.

У.Чавес протягом двох місяців проходив лікування на Кубі після онкологічної операції, за цей час його жодного разу не показали по телебаченню. Минулого тижня його було несподівано доставлено до військового госпіталю Каракаса з Гавани, перед цим влада опублікували його фотографії з медичної палати, де його зображено разом з дочками. Г.Кочес називає всі ці свідоцтва фальшивкою.

Сам Г.Кочес одержав відставку з поста посла Панами при ОАД у січні, коли дозволив собі критику на адресу організації у зв`язку зі згодою з рішенням венесуельської влади про перенесення дати вступу на посаду У.Чавеса.