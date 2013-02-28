Як уникнути раку прямої кишки

Чим більше у людини зайвої ваги, і чим менш він фізично активний, тим вище у нього ризик розвитку колоректального раку, довели учені.

Дослідники Інституту онкології Дана-Aарбер e Бостоні проаналізували дані про вагу і фізичну активність 109046 жінок і 47684 чоловіків, включаючи інформацію про 2263 випадки колоректального раку. Аналіз випадків раку показав, що людина впливає на біомаркери, пов`язані з розвитком колоректального раку.

Точний механізм впливу цих чинників на ризик раку ученим ще належить дізнатися. По одній з теорій, високий рівень циркулюючого інсуліну і інсуліноподібного чинника зростання сприяє виживанню і росту ракових клітин.

likar.info